Retegui, Gilardino e Genoa conquistati: "Margini miglioramento incredibili"

"Mateo è un giocatore con dei margini di miglioramento incredibili. Ha voglia di crescere, il che è un aspetto molto positivo. Può migliorare molto spalle alla porta, nella pulizia del controllo di palla, e da parte sua c'è la volontà di sviluppare anche le sue capacità di attacco alla porta o di spalla laterale. Nel complesso, è un giocatore che dentro i 95 minuti non deve avere come ossessione il gol, ma deve giocare per la squadra". È questo il giudizio che Alberto Gilardino, tecnico del Genoa, dà su Retegui, la punta di diamante dei rossoblù che dopo essere stato portato in nazionale da Mancini vuole imporsi anche in serie A. Sta provando a farlo in un Genoa tornato subito nel massimo campionato dopo un solo anno di B e grazie alla guida di Gilardino, promosso dalla Primavera alla prima squadra lo scorso dicembre. "I ragazzi avevano voglia di rivalsa e di vincere il campionato - racconta nella nuova puntata di Dazn Heroes - Rispetto all'anno precedente cercavano un cambiamento e una nuova determinazione. In questo scenario, loro sono stati per me di grandissimo aiuto, sia a livello tecnico, ma soprattutto a livello caratteriale e umano: mi hanno dato tanto e mi hanno dato tutto. Credo che portare per un po' di anni un blocco compatto e unito di giocatori sia importante e indispensabile".