"Pioli è un maestro, ecco perché": Gilardino, Genoa-Milan e Retegui

Così l'allenatore dei liguri alla vigilia della partita con i rossoneri in programma domani 7 ottobre alle 20:45 allo stadio "Ferraris", valida per l'ottava giornata di Serie A.

Bologna-Milan Gilardino su Pioli e le condizioni di Retegui

Gilardino sfida un pezzo di suo passato da calciatore: "Bisogna limitare al massimo la percentuale di errore da parte nostra. Incontriamo una squadra forte sia nei singoli iniziali sia in chi subentrerà perché sono giocatori che hanno caratteristiche importanti, di gamba, di qualità tecnica e fisica. Quello che è riuscito a costruire Pioli in questi anni è qualcosa di straordinario per l’identità che è riuscito a dare a questa squadra. Da parte nostra servirà coraggio. Quello che ho chiesto ai ragazzi è di affrontare il Milan con grande partecipazione".

Gilardino ritrova Pioli: "Il mister mi ha insegnato in quel percorso che facemmo insieme a Bologna a essere una persona molto pacata, capace di entrare nella testa dei giocatori. Pioli è un allenatore molto bravo a livello tattico con uno staff veramente importante".

Gilardino è poi tornato sulle condizioni di Retegui: "Ha dolore a aun ginocchio, vedremo se c’è una possibilità di recupero per non rischiarlo per il prosieguo del campionato. C’è la volontà di tutti nel vederlo in campo, ma bisogna essere lucidi nelle valutazioni che si vanno a fare su determinati giocatori. Se Retegui non dovese giocare come ovvierei? Non dormo la notte da due o tre giorni".