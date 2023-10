"Maignan entrata assassina. Pulisic, tutto chiaro": Genoa, furia Zangrillo

GENOVA - Dopo una vittoria ed un pareggio arriva una sconfitta per il Genoa neo-promosso battuto in casa per 1-0 dal Milan in un match dal finale caotico. Ai microfoni di Sky Sport nel post-partita si è presentato il presidente del grifone Alberto Zangrillo: "Io sono qua per invocare il rispetto dei 35 mila dello stadio. Stiamo rovinando un gioco: Gilardino non viene così non si becca una squalifica, me la becco io. E parliamo dell'entrata di Maignan: è assassina, lo dico da medico. Noi soccombiamo sempre quando non c'è la certezza. Siamo più forti di queste cose. Stiamo stati fermi per due minuti (sul gol di Pulisic, ndr): ma se non c'è la certezza, si lascia alla decisione sul campo. Poi abbiamo assistito a un'entrata assassina. Basta così. La fanno da padrone sempre gli stessi".