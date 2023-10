Gilardino: “Il Genoa fa come Juve e Milan, è nel nostro DNA”

Ritorno in campo col botto per il Genoa . Prima della sosta nazionali, i grifoni avevano affrontato il Milan a Marassi, con il gol vittoria segnato da Pulisic tanto discusso , il rientro in Serie A non sarà molto più semplice: i rossoblù giocheranno al Gewiss Stadium contro l' Atalanta di Gian Piero Gasperini . Un match sulla carta intricato, e reso ulteriormente complicato dalle condizioni non ottimali di alcuni giocatori chiave, come ad esempio Retegui .

Gilardino presenta Atalanta-Genoa

A presentare la partita per il Genoa in conferenza stampa mister Alberto Gilardino: "I calciatori rimasti ad allenarsi a Pegli hanno lavorato benissimo, chi è partito con la Nazionale ha avuto conitnuità. Sono tornati con grande voglia. Come sta Retegui? Sta facendo un percorso con il preparatore. Lui, ma anche Messias, Strootman e Jagiello, stanno tutti lavorando a parte. Mateo sta svolgendo attività fisica e col pallone per provare ad accelerare il rientro in campo. Messias, avendo avuto un infortunio precedente più grave, avrà tempo di recupero più lunghi. Per Jagiello credo saranno necessari dieci giorni, mentre Strootman mi auguro di poterlo riavere la prossima settimana. Vasquez? Valuterò tra stasera e domani. È un punto di riferimento, ci sono calciatori chiave che mantengono equilibri: Vogliacco si è allenato bene, perciò De Winter potrebbe essere schiarato in più ruoli. Dragusin è rientrato bene, mentre Bani sta lavorando adeguatamente".