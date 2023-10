Vogliacco, esordio in A e messaggi di Mihajlovic di 11 mesi fa: “Il 22..."

Il 22 ottobre 2023 è una data che Alessandro Vogliacco non dimenticherà mai perché è la data del suo esordio in Serie A . Il difensore del Genoa è entrato nei minuti finali della gara contro l' Atalanta , ma il risultato, la sconfitta contro la Dea, passano in secondo piano. Il talentuoso classe 1998, sposato con Virginia Mihajlovic , figlia del compianto Sinisa, ha celberato il momento speciale in una maniera speciale.

Vogliacco e i messaggi con Mihajlovic

Attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Vogliacco ha, infatti, svelato una delle ultime conversazioni avute con l'ex campione e allenatore serbo, prematuramente scomparso lo scorso 16 dicembre. Lo scambio di messaggi risale al 22 novembre 2022. Il 22, come la data del giorno che non scorderà mai perché era "nel libro del destino". In quella conversazione Mihajlovic dava forza al suo genero: "Tieni duro e vedrai che si sistema tutto, quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare". Vogliacco rispose: "Non si molla mai". Detto, fatto. Mihajlovic sarebbe orgoglioso di Vogliacco e del suo esordio in Serie A così come Violante Vogliacco, figlia di Virginia e Alessandro, lo sarà di suo nonno quando avrà modo di comprendere ciò che ha fatto in vita come uomo ancor prima che come calciatore.