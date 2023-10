Gilardino, conferenza Genoa-Salernitana: "Retegui e Strootman ci saranno"

Alberto Gilardino ha presentato Genoa-Salernitana, in programma domani, 27 ottobre, alle 20:45 allo stadio "Ferraris". I rossoblù, reduci da due sconfitte consecutive, puntano a riscattarsi. Tra il dire e il fare c'è la sfida contro un'altra squadra in cerca di punti, che ha da poco cambiato l'allenatore. Conto alla rovescia per la sfida valida per la decima giornata di Serie A.

Genoa-Salernitana, Gilardino su Retegui e Strootman Gilardino ha spiegato: "Retegui sta bene, si è allenato e sarà della partita come Strootman. Saranno fuori solo Jagiello e Junior Messias. Se Mateo sente ancora dolore? Non gli ho chiesto più nulla. Lo vedo in campo, sta bene. Si è allenato negli ultimi tre giorni. Andiamo oltre. L'importante che stia bene e che la squadra abbia fatto ottimi allenamenti. Se partirà titolare sono valutazioni che verranno fatte nelle ultime ventiquattro ore prima della partita. Sono valutazioni in corso con lui e con altri ragazzi".

Genoa-Salernitana, Gilardino su Filippo Inzaghi La Salernitana è passata dalle mani di Sousa a quelle di Filippo Inzaghi: "Quando si cambia si dà qualche stimolo nuovo. Inzaghi ha fatto molto bene in condizioni difficili a Reggio Calabria. Vorrà dare un'impronta chiara alla sua squadra. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi, con la giusta calma e non la frenesia sono condizioni necessarie per creare i presupposti favorevoli. Per vincere vorrà grandissima determinazione e bravura da parte di tutti. Non voglio sentire parlare di partita abbordabile. A partire dalla Salernitana giocheremo gare molto equilibrate, che si decideranno sui dettagli perchè i punti pesano, come pesavano quelli di prima. A livello mentale bisogna avere un alto tasso di attenzione".

