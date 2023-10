Gilardino: "Retegui da valutare, Genoa perfetto con la Salernitana ma..."

GENOVA - " I ragazzi hanno interpretato in maniera perfetta la gara, abbiamo preso due pali, abbiamo avuto occasioni da gol. Se non la chiudi si può complicare, ma nel secondo tempo abbiamo lavorato molto bene in difesa. I centrocampisti? Si sono mossi bene , lavoriamo quotidianamente, ho giocatori che hanno caratteristiche importanti, sicuramente siamo felici e contenti della partita e dei tre punti". Lo ha dichiarato il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ai microfoni di Dazn dopo la vittoria per 1-0 contro la Salernitana.

Su Gudmundsson e Retegui

"Gudmundsson? Gli ho sempre dato libertà per non privarlo delle sue caratteristiche, siamo molto bravi come squadra nel metterlo nelle condizioni tali per andare al tiro in porta, il lavoro da parte di tutta la squadra è stato importante. Soffriamo sempre nel finale? È normale che ci siano dei momenti in cui dobbiamo saper soffrire, così come abbiamo fatto stasera. Retegui? Nel tiro dove ha preso il palo ha sentito una fitta, speriamo di rivalutarlo nei prossimi giorni", conclude Gilardino.