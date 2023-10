Gilardino, Genoa-Reggiana e i complimenti a Nesta: "Tante avventure insieme"

Una sfida dal sapore amarcord: non tanto per le squadre che scenderanno in campo, ma per i due tecnici seduti in panchina. Domani primo novembre, alle 15, al "Ferraris" si sfideranno Genoa e Reggiana: in palio l'accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia. A guidare le squadre due campioni del mondo, per anni compagni anche di club al Milan: Alberto Gilardino e Alessandro Nesta. Proprio l'allenatore rossoblù, reduce dalla ritrovata vittoria in campionato contro la Salernitana, ha presentato il match in conferenza stampa.

Genoa-Reggiana, Gilardino: "Cavalchiamo l'entusiasmo" Gilardino ha spiegato: “Dobbiamo continuare sull’onda dell’entusiasmo e dell’energia trasmessa dalla partita di venerdì contro la Salernitana. Ci teniamo a fare bene davanti al nostro pubblico, che ci appoggia e ci sostiene sempre. Sto facendo delle valutazioni per dare spazio a chi in queste ultime gare ha avuto meno minutaggio, ma come ho sempre detto: tutti i giocatori che scenderanno in campo dal primo minuto così come a partita in corso dovranno saper essere determinanti nei momenti decisivi, in entrambe le fasi di gioco”.

Gilardino ritrova Nesta da avversario in Coppa Italia Gilardino ha poi aggiunto: "La Reggiana sta ottenendo risultati molto positivi. Dovremo saper scendere in campo con la giusta umiltà e la consapevolezza di giocare contro un avversario ben organizzato, che avrà grande voglia di dimostrare e che proverà in tutti i modi a metterci in difficoltà. La Coppa Italia è una competizione che affascina e puntiamo a fare un buon percorso”. Genoa-Reggiana è soprattutto Gilardino contro Nesta: “Sono molto contento di ritrovare Nesta sull’altra panchina, mi fa piacere rivolgergli i miei più sinceri complimenti. Alessandro è sempre stato un difensore implacabile e, nel ruolo di allenatore, sta compiendo un percorso molto interessante per le idee che mette in campo. Le avventure vissute insieme con le maglie della Nazionale e del Milan, a partire dal trionfo nel Mondiale in Germania, rappresentano un patrimonio sportivo e umano che ci porteremo dietro tutta la vita”.

