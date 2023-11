Gilardino, Cagliari-Genoa: "Formazione? Scelte forzate, Gudmundsson..."

Cagliari-Genoa, conferenza Gilardino

Alberto Gilardino ha analizzato la prossima sfida contro i sardi: "Domani ci aspetta una partita molto difficile, incontriamo una squadra che ha riacceso la fiammella dell'entusiasmo. Hanno una squadra e un allenatore con materiale umano importante, hanno tante scelte in attacco con Pavoletti, Lapadula, Shomurodov, Luvumbo e Mancosu. E' una squadra costruita nel modo giusto con un allenatore di esperienza e molto bravo. Noi vogliamo dare continuità agli ultimi risultati e scendere in campo con la giusta mentalità per continuare nel nostro percorso".

Sulle condizioni: "Dovrò fare diverse valutazioni perché ci sono dei giocatori acciaccati. Ci saranno scelte forzate perché in attacco ho giocatori da valutare e spero possano venire con noi". Su Gudmundsson: "Un giocatore molto importante per noi perché sa cambiare l'inerzia delle partite e deve saper accendersi subito". In chiusura su Ekuban: "E' dentro al gruppo e vuole dare tanto, deve trovare una stabilità e continuità negli allenamenti. Avere una condizione buona che gli permetta di lavorare al meglio. Può essere una risorsa importante per la squadra".