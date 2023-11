Genoa, Gilardino esalta Dragusin: "Gol non da difensore! Retegui..."

GENOVA - Il Genoa ritrova il successo in campionato battendo in casa per 1-0 il Verona. Match deciso da un gran gol di Radu Dragusin che ha dedicato il gol al suo allenatore Alberto Gilardino come dichiarato da quest'ultimo nel post-partita a Sky Sport: "È venuta da me a fine partita dicendomi 'Quasi come i tuoi'! Bello quando un tuo giocatore fa dei gol del genere e da parte di un difensore ancora di più. Tre punti pesanti, importanti, voluti. Partita di difficoltà elevata contro una squadra ferita, abbiamo saputo tenere botta e creare (4-5 palle gol) e difendere negli ultimi minuti. Abbiamo perso punti giocando meglio di stasera ma determinate partite ti portano ad un calcio diverso e devi saperti adeguare. Stasera siamo stati bravi contro squadra fisica creando presupposti per il raddoppiare".