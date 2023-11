Dragusin non dimentica la Juve: il messaggio dopo il primo gol in Serie A

GENOVA - Grazie al primo gol in Serie A, Dragusin firma il successo del Genoa sul Verona, consentendo così al Grifone di Alberto Gilardino di conquistare la seconda vittoria consecutiva in casa per 1-0 dopo quella rifilato alla Salernitana due turni fa e di allontanarsi dalla zona calda. "Un'emozione incredibile per il gol, sono felicissimo ma soprattutto lo sono per i 3 punti - ammette l'ex Juventus -. Vittoria importante per il morale, era uno scontro diretto e questi punti ci servivano per stare sereni durante questa pausa per le nazionali. Lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza, ho lavorato tanto per questo. Sono giovane, sono all'inizio, devo fare tanta esperienza ed incontrare molte situazioni per crescere. Il mio sogno è migliorare sempre di più. Provo a crescere partita dopo partita. Ora sono in fiducia, ma devo continuare a lavorare per diventare ancora più forte".