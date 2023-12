Gilardino, lodi a De Winter e speranza Retegui: "Si è allenato ma..."

Genoa-Empoli, la sfida vista dagli occhi di Alberto Gilardino: "Queste partite vanno affrontate come abbiamo fatto in questo periodo, ovvero con la massima determinazione e il massimo spirito di sacrificio e umiltà, ma anche con grande consapevolezza di quello che noi desideriamo e vogliamo fare all'interno della gara". Si riparte dal ko all'ultimo respiro in trasferta contro il Frosinone e dal dubbio Retegui: "Si è allenato tre giorni con la squadra. Non è al 100 per cento ma farò valutazioni con il ragazzo".