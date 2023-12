Gilardino, Monza-Genoa: condizione Gudmundsson e dubbi in attacco

"Mi aspettavo delle risposte dalla squadra". Alberto Gilardino ha iniziato così la sua conferenza ricordando la prestazione e l'atteggiamento dei suoi ragazzi visti all'Olimpico contro la Lazio in Coppa Italia. Il risultato finale ha segnato l'uscita dalla competizione ma il tecnico è rimasto soddisfatto dalla risposte di chi ha giocato meno e di chi, come Retegui, ha avuto la possibilità di rimettere minuti nelle gambe dopo l'infortunio. Ora un'altra trasferta, quella di Monza, importante per invertire il trend delle ultime giornate. Alla vigilia della sfida ne ha parlato proprio il tecnico del grifone.

Monza-Genoa, conferenza Gilardino

Alberto Gilardino ha analizzato la prossima sfida contro il Monza: "Hanno una squadra costruita nel modo giusto. Sappiamo la loro forza ma dobbiamo pensare a cosa possiamo determinare all’interno della gara. Palladino? Ha fatto grandi cose in questi due anni". E sulla condizione del gruppo: "Abbiamo recuperato diversi giocatori: Gudmundsson e anche Bani, oltre a Messias che ha lavorato tutta la settimana con il gruppo e con continuità". Sulle sensazioni: "Abbiamo la necessità, la voglia e il desiderio di fare una grande partita. Cerchiamo di esaltare i giocatori di qualità che ci sono in rosa. Sull'atteggiamento non posso dire nulla ai ragazzi perché hanno sempre fatto bene".

Sui singoli: "Albert ha smaltito i piccoli problemi che aveva, ha voglia ed entusiasmo. Per noi lui e anche Messias sono due giocatori importanti. Con loro in campo insieme a Retegui dobbiamo cercare di tenere l'equilibrio. Valuterò se utilizzarli insieme dall'inizio o a gara in corso". Su Bani: "Verrà a Monza con noi e poi deciderò se farlo giocare". In chiusura sull'anno al Genoa: "E' stato un anno intenso, di gioie e di passione con questi ragazzi e tifosi che mi hanno dato tanto. Il percorso ora è tutto diverso in un'altra categoria. Siamo in linea con gli obiettivi, ma la nostra mentalità deve essere quella di provare a giocare ed esaltare le qualità dei giocatori".