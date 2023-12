Genoa ko, Gila amaro: "Ripresa dominata. Messias con la Juve? Va gestito"

Amaro in bocca in casa Genoa : i grifoni perdono di misura all' U-Power Stadium contro il Monza . Il gol vittoria, firmato da Dany Mota , è arrivato a nemmeno 10' dal termine della sfida . Continua dunque la striscia di risultati negativi per i rossoblù in trasferta: sono 4 i ko consecutivi lontano dal Ferraris . Più in generale, nelle ultime 3 partite è arrivato soltanto 1 punto per la squadra di Alberto Gilardino , che venerdì dovrà vedersela contro la Juventus .

Genoa ko a Monza, parola a Gilardino

Così Gilardino, ai microfoni di Dazn, ha commentato la sconfitta di Monza: "C'è un po' di frustrazione, non ho nulla da rimproverare ai ragazzi per l'interpretazione della gara, poi rivedrò la partita. Primo tempo equilibrato, secondo tempo dominato da parte nostra. Mi ricordo pochissime situazioni create dal Monza, abbiamo avuto anche le occasioni per pareggiarla. In questo momento se concediamo qualcosa subiamo gol, ma dobbiamo continuare a lavorare, pensare positivo. È un momento dove i risultati arrivanto in maniera stentata, specie fuori casa. Diamo fiducia ai ragazzi, che per me hanno fatto un'ottima gara. Le occasioni di Retegui e Dragusin sono state quelle più importanti, in altri frangenti avremmo dovuto essere più lucidi. Dobbiamo continuare a lavorare, l'unico pensiero deve essere questo. Non ho ancora parlato con la squadra, lo farò domani. Ma il pensiero è sempre quello: lavorare e fare meglio".

Sul tridente offensivo e sul rientrante Gudmundsson: "Tornava da un periodo di assenza, tutti lì davanti son stati bravi. Si può migliorare nel fraseggio, negli ultimi 25 metri, ma hanno fatto una buona partita". Nel prossimo turno ad attendere i rossoblù c'è la Juventus, Messias (uscito anzitempo col Monza) ci sarà? Gilardino risponde così: "Ha avuto solo crampi, in questi giorni andrà gestito". Infine sull'incontro con Galliani: "Mi ha fatto piacere rivederlo, sono contento per ciò che ha fatto nella sua carriera. Oltre ad essere un uomo di sport, è anche una bravissima persona. Io al Milan e non all'Inter per lui? Si, è vero, mi volle fortemente dal Parma".