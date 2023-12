Gilardino: “Genoa incazzato, la Juve è la nostra occasione. Retegui fuori”

Genoa in cerca di riscatto. I rossoblù sono reduci dal ko contro il Monza , e più in generale da un solo punto raccolto nelle ultime tre sfide di campionato. I grifoni proveranno dunque a riprendere la marcia verso la salvezza già da domani, di fronte per un avversario tutt'altro che semplice con cui andare a lottare per i 3 punti: a Marassi arriva la Juventus di Massimiliano Allegri . A presentare la sfida in conferenza stampa Alberto Gilardino .

Genoa-Juventus, parla Gilardino

Queste le dichiarazioni del tecnico rossoblù, a partire proprio dall'ultima sconfitta col Monza: "In una squadra come la nostra le cadute fanno parte del percorso di crescita. Domani affronteremo un avversario fisico in tutti i reparti, ma abbinano il fisico alla qualità: hanno calciatori come Gatti, Bremer, Danilo, Alex Sandro, Locatelli, ma poi anche un elemento come Chiesa. Difficile trovare un punto debole, ma per noi rappresenta una grande occasione. La squadra è incazzata, c'è voglia di rivalsa e di giocare questa sfida con orgoglio, agonismo". Sui singoli: "Oltre a Strootman al 90% non ci sarà Retegui: ha avuto un problema con il Monza, lo abbiamo valutato in questi giorni ma difficilmente ci sarà. Bani, invece, può essere della sfida: sarà la prima partita dopo un lungo periodo, è carico come tutti gli altri che scenderanno in campo. Domani ci saranno ancora 35.000 spettatori: abbiamo bisogno di loro, e ai ragazzi chiederò di avere personalità e coraggio".

Nel 2016 il Genoa batté la Juventus: "Era un'altra Juve ed era un altro Genoa: mi baso su questa Juve e sul lavoro svolto da Allegri". E a proposito di Allegri: "Se cambierà modo di giocare? Magari a seconda degli interpreti può cambiare qualcosa, ma dubito ci siano stravolgimenti". Infine sulle critiche: "Fanno parte del percorso. Ho letto una frase in questi giorni: la via della virtù e della gloria è irta di difficoltà. Ovviamente mi assumo tutte le responsabilità, preferisco averle io che darle ai calciatori. Siamo nell'era tecnologica, bisogna ponderare bene e capire chi parla dall'altra parte".