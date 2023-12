Gilardino: "Contento della prova e pareggio meritato. Felice per i ragazzi"

Alberto Gilardino è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare il bel pari interno contro la Juventus firmato da Gudmunsson che ha risposto al rigore di Chiesa . Il tecnico del Genoa ha dichiarato: "Ai ragazzi avevo chiesto di giocarsela in questo modo, per le nostre qualità e per la struttura fisica della Juventus. Siamo partiti con Gudmundsson e Messias davanti quindi era impensabile giocarcela con palloni lunghi, poi nella ripresa ho cambiato qualcosa. Ho avuto una risposta da parte di tutti e ci meritavamo questa prova e questo pareggio".

Gilardino su Malinovskyi

Nel finale il Genoa ha rischiato di perderla con Bremer che ha sfiorato la rete della vittoria: "In questo periodo ci è capitato spesso di subire gol nel finale, ma sono felice per i ragazzi che non sia successo". Il tecnico rossoblù ha poi commentato la gara di Malinovskyi, impiegato in mezzo al campo: "Non ho modificato le sue qualità tecniche, ma gli ho dato un'impostazione tattica un po' diversa. In questo momento della carriera stare un po' lontano dalla porta per me può fargli fare un salto di qualità".