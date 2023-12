Genoa-Juve, ironia Zangrillo: “Polemiche arbitrali? Sto cercando di capire…"

Continuano a far discutere gli episodi di Genoa-Juventus. Se ne è parlato tanto in questi due giorni soprattutto con analisi per capire cosa non abbia funzionato tra Massa e Fabbri. Ma se il tocco di mani di Bani in area e il mancato rosso a Malinovskyi hanno fatto infuriare i tifosi della Vecchia Signora, dall'altra parte ha voluto dire la sua Alberto Zangrillo. Il presidente del club rossoblù si è presentato nella sede della Lega Serie A in vista dell'Assemblea in programma questa mattina con diversi temi all'ordine del giorno.