Vai Genoa, così 777 Partners ha salvato il club aprendo una nuova era

In attesa di ricevere l'Inter capolista, venerdì sera a Marassi e forte della vittoria sul Sassuolo che gli ha consentito di salire al tredicesimo posto in classifica, il Genoa ha trascorso uno splendido Natale anche per il via libera che il Tribunale di Genova ha dato allo stralcio dei debiti fiscali, grazie ai 57 milioni di euro garantiti da 777 Partners, il Gruppo proprietario del più antico club del calcio italiano, giunto ai suoi 130 anni di vita. La società ha fatto ricorso alle norme del Codice della Crisi, siglando un accordo con l'Agenzia delle Entrate, risultato determinante per ottenere l'omologa del Tribunale . Quattro i punti base, evidenizati dall'analisi di Calcio e Finanza: 1) il miglioramento dei risultati sportivi della squadra con l'incremento del suo sviluppo commerciale e delle sponsorizzazioni; 2) il ristabilimento dell’equilibrio finanziario mediante il rafforzamento patrimoniale derivante dall’apporto di finanza da parte di 777 Partners (21,5 milioni di euro già erogati al 30 giugno 2023; nove milioni di euro erogati al 30 settembre 2023; tredici milioni di euro erogati al 31.12.2023; sei milioni di euro da erogare entro il 30 marzo 2024; tre milioni di euro da erogare entro il 30 giugno 2024; tre milioni e mezzo di euro da erogare entro il 31 marzo 2025; un milione di euro da erogare entro il 31 marzo 2026); 3) la razionalizzazione dei costi aziendali al fine di ridurre o eliminare le inefficienze attualmente esistenti, in particolar modo connesse alla gestione del portafoglio calciatori, con contestuale realizzazione di una struttura societaria moderna e professionale; in particolare, si sottolinea anche la riduzione del monte ingaggi dei giocatori e razionalizzazione delle strutture logistiche della società con investimenti mirati sugli impianti sportivi; 4) la ristrutturazione dei debiti fiscali attraverso un accordo di ristrutturazione del debito con l’Agenzia delle Entrate che prevede, in estrema sintesi, una falcidia parziale del debito stesso e il rimborso dilazionato del debito residuo.

Genoa, Gruppo 777 Partners e dispositivo del Tribunale

Complessivamente, il Gruppo 777 Partners ha già versato 43 dei 57 milioni di euro complessivi. Lo stralcio dei debiti conseguito a norma del Codice della Crisi, permette al Genoa di pagare il 35% del totale dei dovuto all’Agenzia delle Entrate, pari a euro 37.235.121. Il pagamento del debito d’imposta per l’anno 2021 (pari a 7.830.250 euro) è stato rateizzato, in 19 rate trimestrali dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2027. Le prime due rate sono state già saldate, la quota residua di debito verrà saldata con 20 rate semestrali nell'arco di dieci anni, a partire da gennaio 2024. I pegni ottenuti in cambio dal Fisco sono il marchio Genoa; l’archivio storico della società; lettera di patronage (l'obbligo risarcitorio per inadempimento negoziale), firmata da 777 Holdings, più che mai garante assoluto del club rossoblù. Si legge nel dispositivo del Tribunale: “In conclusione, il piano non risulta affatto privo di ragionevoli prospettive di superamento della crisi riscontrata, con contestuale ed integrale soddisfacimento dei creditori aderenti e non aderenti all’accordo anche alla luce delle garanzie offerte dal Gruppo 777. Per tutto quanto sopra esposto, va omologato l’accordo di ristrutturazione per debiti con annessa transazione fiscale proposto da Genoa CFC; ciò in ragione della sua positiva valutazione prognostica di successo, derivante soprattutto dalla transazione fiscale sottoscritta con l’Agenzia delle Entrate: attraverso tale transazione, infatti, risulta possibile per la società ricorrente svincolare una rilevante somma, sia al fine di provvedere al pagamento integrale dei creditori non aderenti al piano sia al fine di investire nella struttura societaria per una migliore razionalizzazione della stessa, accompagnata da un’oculata gestione del portafoglio calciatori derivante dai prospettati investimenti futuri e dall’immissione di finanza esterna da parte dei soci e del Gruppo 777”.