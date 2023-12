Gilardino, Genoa-Inter: "Da Gudmundsson mi aspetto tanto". E su Retegui e Messias...

"Le vittorie portano consapevolezza, armonia ed entusiasmo". Alberto Gilardino non ha nessuna intenzione di fermarsi dopo il pari con la Juve e il successo esterno contro il Sassuolo, anche se a Marassi arriva la capolista Inter. L'obiettivo è sempre stato quello di allontanarsi dalla zona rossa della classifica e portare a casa punti importanti per la salvezza. Chiudere al meglio il 2023 con un risultato positivo contro i nerazzurri permetterebbe ai rossoblù di tenere alto l'entusiasmo in vista del nuovo anno e del girone di ritorno. Di questo ha parlato in conferenza stampa proprio l'allenatore del Genoa .

Genoa-Inter, conferenza Gilardino

Alberto Gilardino ha analizzato la prossima sfida contro l'Inter: "Affrontiamo una delle migliori squadre del campionato, al top in Europa nella fase difensiva e con un allenatore molto bravo. Non possiamo permetterci di abbassare il nostro approccio, anzi continuare come fatto nelle ultime due gare. I ragazzi vogliono un risultato positivo anche contro l'Inter. Importante sarà l'impatto e l'atteggiamento nei duelli della partita oltre a portare la sfida sull'ardore agonistico perché nel palleggio loro hanno più qualità. Anche senza Lautaro hanno grandissime alternative in attacco. Noi dovremo essere perfetti". Sulla spinta dei tifosi: "Giocare in una cornice di pubblico importante è fondamentale, forse ancor di più che contro la Juventus. Vogliamo ricambiare l'affetto dei tifosi andando in campo e regalando una prestazione importante. Dobbiamo giocare con personalità senza essere presuntuosi". E sulle condizioni di Retegui, Messias e i dubbi di formazione...