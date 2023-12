Il Genoa schiera Rita Ora contro l'Inter! E quella maglia frenò la Juve...

GENOVA - Deciderà direttamente Alberto Gilardino quanto e come impiegarli ma il tecnico rossoblù in vista della gara di domani sera contro l’Inter ritrova i due big Junior Messias e Mateo Retegui. Salvo sorprese dell’ultim’ora, che con il Genoa purtroppo sono garantite in questo campionato, il tecnico avrebbe dunque l’intera rosa a disposizione.

Retegui, Messias e i dubbi di Gilardino

Entrambi gli attaccanti, reduci da lievi distrazioni muscolari ma con pregressi problemi fisici che ne hanno segnati per motivi differenti questa prima parte di stagione, non hanno i 90’ nelle gambe ma possono dare un contributo importante. Anche perché con la rosa al completo il tecnico può decidere senza problemi anche se già prima di Monza era pronto a schierare tutte le sue bocche da fuoco in campo prima che i problemi fisici li fermassero. Di certo contro i nerazzurri Gilardino potrà contare sulla coppia Gudmundsson-Ekuban che contro la Juventus ha costruito il gol del pareggio, assist dell’italo ghanese e rete dell’islandese, coppia che venerdì scorso si è ripetuta nel finale della sfida con il Sassuolo con il colpo di tacco di Gudmundsson a lanciare Ekuban verso il suo primo gol stagionale nonché rete che è valsa i tre punti ai rossoblù. Il tutto sapendo poi di poter contare comunque su un Malinovskyi in stato di grazia, sfruttato peraltro in più posizioni dal play basso alla mezzala sino alla seconda punta, e sul recuperato Strootman che dopo la convocazione nell’ultimo turno, ma in campo solo nel finale, può tornare titolare.