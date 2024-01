Gilardino duro: "In campo si pattina. Non dormo da tre notti..."

Il Genoa di Gilardino è in un buon momento (4 pareggi e 1 vittoria), ma dovrà fare i conti con qualche difficoltà di troppo. L'allenatore ha sottolineato in conferenza alla vigilia della delicata trasferta di Salerno un problema grave: "E ’ stata una settimana paradossale, surreale. Per via di qualche infortunio di troppo dovuto alla battaglia che sto facendo dalla società da diverso tempo per quanto riguarda il campo di allenamento . Se uno si infortuna per uno scontro o una botta è una cosa, ma se si deve gestire ogni tipo di allenamento e situazione all’interno del campo o perché si pattina come su un lago ghiacciato o se piove cinque minuti non ci si può allenare . Poi ha pizzicato la società anche sul discorso mercato.

Salernitana-Genoa, conferenza Gilardino

Alberto Gilardino ha analizzato la prossima gara contro la Salernitana: "Sappiamo che partita è, conosciamo l’importanza e noi dobbiamo pensare solo a questo: di essere feroci, lucidi quando abbiamo il pallone e difendersi in modo concreto e granitico da squadra vera". Poi sul mercato: "Mi aspetto delle risposte dalla società perché ci sono delle necessità oggettive e delle lacune in alcune zone da colmare. E' andato via Dragusin e stiamo facendo valutazioni in quel ruolo così come in attacco per un profilo che possa essere un'alternativa a Ekuban e Retegui. La società deve dare una mano a questi ragazzi e a me velocemente. Non abbiamo tempo e non mi aspettavo di arrivare in una situazione del genere in queste partite". Sull'arrivo di Bohinen: "Lo conosco come giocatore. E’ arrivato con un problema muscolare, sarà con noi fra due-tre settimane. Ma è un ragazzo che vuole mettersi in mostra".

Su Retegui: "Mateo è in crescita. Lo vediamo voglioso e gli dico sempre di focalizzarsi sull'aiutare la squadra. Sta crescendo sia di condizione che di mentalità e sono sicuro che domani potrà fare una grande partita e ci trascinerà". Infine sul suo contratto e il futuro: "Per il momento non è nei miei primi pensieri. Il mio primo pensiero è lavorare con questi ragazzi e raggiungere l’obiettivo. Sono tre notti che faccio fatica a dormire per queste situazioni. Come ho detto prima, fino a quando avrò una goccia di sudore o di sangue sarò il primo vicino a loro. Il futuro dovrà essere molto chiaro, non solo da parte mia. Ma quello ci sarà modo e tempo per parlarne".