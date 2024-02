Gilardino: "Gudmundsson top player, come un nuovo acquisto. Genoa ora quota 40"

Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di Serie A tra Empoli e Genoa , in programma domani alle 15. L'allenatore si è espresso sul mercato della sua squadra che ha visto la cessione di Dragusin , ma soprattutto la permanenza di Albert Gudmusson .

Genoa, Gilardino: "Dobbiamo raggiungere quota 40"

L'ex attaccante ha fatto un bilancio sulla sessione di mercato appena conclusa: "Sono felice del gruppo che ho ed è quello che dirò alla squadra. L’obiettivo del Genoa rimane quello di pensare di settimana in settimana, è sempre stato il mio obiettivo da quando ho messo piede a Pegli. E’ normale che da parte mia e dei ragazzi c’è determinazione e ambizione di raggiungere il primo obiettivo quello dei 40 il prima possibile, ma non è semplice né scontato. Non lo era prima e non lo è adesso. Siamo in una posizione di classifica buona, ma l’ambizione deve darci la forza per raggiungerlo".