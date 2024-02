Gilardino e il futuro al Genoa: "Orgoglioso di allenare qui, se mi chiamano..."

Genoa, Gilardino: "Futuro? Se mi chiamassero..."

L'allenatore è poi tornato a toccare l'argomento riguardante il suo futuro: "Le parole di Blazquez fanno enormemente piacere averle lette. Prima della gara di Empoli mi ha chiesto quale allenatore volessi essere in futuro, ma non abbiamo parlato di progetti tecnici o di contratti. Sono orgoglioso di allenare il Genoa e questa squadra perché in questo momento c'è una passione del nostro popolo che non mi ricordavo. Abbiamo riacceso il fuoco di un amore che c'è sempre stato. Sul futuro ribadisco quanto detto settimane fa: sto spendendo le mie energie per raggiungere il mio obiettivo. Quando la società chiamerà me e il mio agente sarò ben contento di farlo".