Genoa, Gilardino: "Gara interpretata con la giusta mentalità”. Sul rinnovo...

GENOVA - Il Genoa di Alberto Gilardino torna a vincere e lo fa per 2-0 nello scontro diretto contro l'Udinese. Le parole dell'allenatore rossoblù nel post-partita: "L'abbiamo interpretata nel migliore dei modi. Noi eravamo un po' lenti nel giro palla, facevamo fatica a superare la prima linea dell'Udinese, poi abbiamo trovato gli spazi. L'unico rammarico è non aver fatto il terzo gol, ma per il resto è stata una partita interpretata con la giusta mentalità.Sono tre punti pesanti - aggiunge - Per me è qualcosa di incredibile quello che è successo da un anno a questa parte. C'è la volontà da parte della squadra di migliorare, sono tutti step che portano motivazioni positive e miglioramenti"