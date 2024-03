Genoa, Gilardino e il rigore concesso all'Inter: "Rivedendo le immagini..."

"Dal campo non sembrava rigore e rivedendo le immagini ne ho la certezza, ma non voglio polemizzare e preferisco analizzare la ottima prova dei ragazzi. Dispiace perchè poi gli episodi condizionano la gara". Lo ha detto Alberto Gilardino ai microfoni di Sky dopo la sconfitta del Genoa in casa dell'Inter. Il tecnico rossoblù ha parlato del rigore dubbio concesso ai nerazzurri nel primo tempo. Poi, ha spiegato: "C'è rammarico, però parlando della squadra sicuramente il primo tempo si poteva gestire con più lucidità. Nel secondo tempo abbiamo preso in mano la partita con coraggio e personalità".