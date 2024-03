Juve-Genoa, l'ex Ottolini: "Tornare qui un'emozione. De Winter lo riscattiamo"

"Tornare qui è sempre un emozione particolare ma devo restare concentrato sulla partita". A parlare nel pre gara di Juve-Genoa è stato proprio il ds rossoblù Marco Ottolini. Prima di approdare in Liguria nella passata stagione, il dirigente è stato per quattro anni nel club bianconero. Nei suoi anni nel quartier generale della Vecchia Signora si è occupato dello Scouting internazionale e di andare, in qualità di osservatore, alla ricerca di talenti per il florido vivaio bianconero.