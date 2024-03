Soulé, Gilardino "cita" Bonucci. Sulla Juve: "Ci ha dato qualcosa"

Dopo due settimane di pausa per la sosta delle nazionali, la Serie A è pronta a riaprire il sipario. Il Genoa , dopo il pareggio all'Allianz Stadium contro la Juventus , affronterà il Frosinone . Gli ospiti sono in crisi e non vincono una partita da otto giornate. Gilardino non vuole però abbassare la guardia e in conferenza stampa ha analizzato il match e ha speso belle parole su Soulé : "È un giocatore che sposta gli equilibri” , citando la frase di Bonucci dopo il suo trasferimento al Milan.

Gilardino si è soffermato anche sulle prestazioni di Retegui con l'Italia: "Non mi hanno mai riconosciuto il merito per la sua crescita? Questo è vero (ride ndr). E' bello vedere Retegui segnare due gol in Nazionale, cosa che non è da poco. Deve mantenere questo status mentale per finire nel modo migliore. Io e il mio staff non vogliamo prenderci i meriti di nulla e siamo felici se i nostri giocatori migliorano. Come può essere nel suo caso, così come lo sta facendo De Winter. Io penso anche a Vogliacco che quando sono arrivato non giocava in B e ora lo ha fatto in A. Questo per rendere un po' chiara l’idea". Sul futuro: "È da un anno e mezzo che parlo con la società e il ds. C’è un rapporto per quanto riguarda l’aspetto tecnico o della squadra, ci vediamo e parliamo. In questo momento è chiaro che non c’è un appuntamento fisso per parlare del mio contratto. Io ho dato la mia disponibilità nel sedersi e parlare".