Gilardino: "Lippi e Ancelotti maestri, col Genoa nato tutto al bar. Futuro..."

Gilardino, l'esperienza al Rezzato e i primi anni da mister

Gilardino ha spiegato come è nata l'opportunità di iniziare la carriera da allenatore:" Era il 2018, avevo appena finito di giocare, mi si è presentata la possibilità di fare da vice a Luca Prina al Rezzato e ho colto la palla al balzo; lui è stato il tramite e mi ha dato un grande mano per iniziare. Non avevo la presunzione di voler cominciare già con un grande club o da categorie importanti, volevo fare esperienza, crescere e imparare. Volevo capire quale fosse realmente la cosa che volevo fare da grande.Dopo sono stato a Vercelli e lì ho avuto la possibilità di lavorare in un ambiente familiare; in quell'anno abbiamo fatto molto bene con una squadra molto giovane e io ero molto contento perché sentivo di avere il supporto del Presidente e del direttore sportivo Massimo Varini. A Siena ho lavorato e fatto esperienza tra Serie B e Lega Pro. Poi è arrivata la proposta dal Genoa Primavera con Carlo Taldo e Michele Sbravati. Tornare in un ambiente che sentivo familiare mi ha aiutato. Dopo 6 mesi è arrivata la chiamata in prima squadra e poi sappiamo tutti com'è finita la cavalcata della scorsa stagione.