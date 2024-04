Gilardino: "Tre punti pesanti, gruppo che stupisce sempre". Sul futuro...

Alberto Gilardino ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Verona- Genoa , terminata con il risultato di 2-1 per i rossoblù. Tre punti che avvicinano il grifone alla salvezza, arrivata a quota 38 punti in classifica. Gilardino ha fatto il punto sulla prestazione della sua squadra, svelando anche un retroscena sul suo futuro.

Genoa, Gilardino: "Vittoria su un campo difficile"

L'allenatore ha commentato così la vittoria in rimonta dei rossoblù: "Non era assolutamente semplice venire a giocare su questo campo, contro una squadra che ha fatto risultati positivi anche contro avversarie di un certo livello e che lottano per le prime posizioni. Siamo andati subito in svantaggio ed era fondamentale restare lucidi e giocare come sappiamo. Pareggiare a fine primo tempo è stato importante. La vittoria mancava da diverse settimane, ottenerla così era proprio quello che volevo e che avevo chiesto ai ragazzi".

Genoa, Gilardino esalta Ekuban

Gilardino si è quindi espresso sulla prestazione di Ekuban, che ha sostituito l'infortunato Retegui: "E' la fotografia di un gruppo fantastico che ho il piacere di allenare. Devo fare i complimenti a tutti: a chi è partito dall'inizio, a chi è subentrato e a chi è rimasto in panchina e ha dato il suo contributo. Per me diventa difficile fare delle scelte e tenere fuori qualcuno, tutti meriterebbero una maglia da titolare. Ekuban era reduce da un periodo difficile a causa di alcuni infortuni, ma mi ha dato disponibilità per uno spezzone e ha fatto un lavoro incredibile al servizio dei compagni".