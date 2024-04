Gilardino, da bomber a bomber: "Ecco cosa chiedo a Gudmundsson e Retegui"

Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa alla vigila di Genoa -Cagliari , posticipo del 33esimo turno di Serie A in programma lunedì 29 aprile alle 20:45. La squadra ligure, ormai ad un passo dalla salvezza, cercherà di regalare una soddisfazione ai propri tifosi dopo l'ultima sconfitta contro la Lazio. Il Cagliari cerca invece punti fondamentali per allontanarsi il più possile dalla zona calda della classifica.

L'allenatore si è espresso così sulle motivazioni per questa partita: "Incontriamo una squadra viva e mentalmente molto forte visti gli ultimi risultati. Per noi è il momento di mettere un timbro forte su questo campionato, dobbiamo fare una partita concreta e di grande agonismo". Quindi un commento sul lavoro di Ranieri : "E' un allenatore che rispecchia il suo modo di essere e di porsi. La squadra percepisce questo atteggiamento e lo trasforma in campo. Ha ottenuto risultati eccellenti e ha vinto nel corso della sua carriera. Per me è un orgoglio e un motivo di grande responsabilità potermi confrontare con un allenatore del genere".

Genoa, Gilardino: "Ecco cosa chiedo a Gudmundsson e Retegui"

Gilardino, da grande ex attaccante, ha quindi parlato della stagione di Gudmundsson e Retegui: "Sono due giocatori importanti per questa squadra, ma devono continuare dimostrarlo ogni giorno. Non basta essere decisivi in tante situazioni, bisogna anche essere pronti a sacrificarsi e aiutare la squadra. Questo è il contributo che mi aspetto da parte loro e che hanno fatto in modo positivo, devono continuare con questa mentalità. Loro sono i più avanti di tutti, sono i primi difendenti e quando hanno la palla devono determinare".

Genoa, il punto di Gilardino sugli infortunati

Infine un aggiornamento sugli infortunati: "Ci auguriamo che Messias, Malinovskyi e Matturro possano rientrare nelle prossime settimane, sono stati infortuni molto lunghi. Per Bani inveve non so se riusciremo a recuperarlo per la fine del campionato".