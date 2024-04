Gilardino: "Ho fatto passi da gigante. Futuro, avrò modo di parlare col Genoa"

Il commento di Gilardino dopo Genoa-Cagliari

Il tecnico del Genoa ha poi aggiunto: "Ho fatto passi da gigante, fino a un anno e mezzo fa ero in Primavera. Devo ringraziare tutti quelli che lavorano con me, che mi aiutano ogni giorno. Futuro? In questi giorni ci incontreremo e parleremo. C'è grande affetto e riconoscimento verso questa società e questa gente. Avremo modo di sederci e parlare in modo concreto".