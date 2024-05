Gilardino, 3-3 e festa: "Genoa, resto per crescere. Retegui margini importanti"

MILANO - Il Genoa di Alberto Gilardino lascia San Siro con un rocabolesco 3-3 contro il Milan arrivato all'88' grazie all'utogol di Thiaw, un match che per due volti i rossoblù hanno comandato e rischiato anche di perdere. Le parole dell'allenatore del Grifone ai microfoni di Dazn dopo la partita: "Abbiamo acquisito consapevolezza. Ribadisco che venire qua a giocare contro il Milan e avere questa interpretazione della gara è da squadra esperta, squadra che ha voglia di mettere in difficoltà chiunque. Abbiamo sofferto tanto, vero, ma dobbiamo dare i meriti a questo Milan per le grandi qualità che ha in fase offensiva. Sono felicissimo, avevamo delle assenze e chi ha giocato e chi è entrato ha davvero dato tutto”.