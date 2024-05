Gilardino-Genoa, c'è l'annuncio sul futuro! E su De Rossi e Strootman...

Genoa-Roma, Gila ritrova De Rossi

Così l'allenatore rossoblù alla vigilia del match contro la Roma: "Sono felice di ritrovare Daniele, e sono felice per il percorso che ha intrapreso con i giallorossi. Dal punto di vista tecnico e tattico non è semplice imporsi, e ancor più difficile è farlo a livello umano. Ha dato stimoli alla Roma: rivederlo sarà un piacere". E a proposito della sfida contro i giallorossi: "Sarà una gara complicata, loro inseguono il piazzamento in Champions League, parliamo di una squadra con un alto tasso tecnico e una dimensione europea. Ma noi vogliamo finire nei modi, mettendo in campo fino all'ultimo briciolo di energia".

E a proposito di Roma, quella dell'Olimpico sarà una gara speciale per Kevin Strootman. Infatti l'ex calciatore giallorosso, oggi al Genoa, ha annunciato nei giorni scorsi di aver ricevuto la comunicazione che il suo contratto non verrà rinnovato: "Domani giocherà. Ho parlato con lui, credo sia il finale più giusto per un calciatore straordinario, è stato un modello come professionista nell'arco di tutta la sua carriera. Giusto che si prenda la responsabilità di giocare nel suo vecchio stadio, disputando un'ottima partita". Se Strootman non farà parte del Genoa del futuro, c'è chi invece è in procinto di prolungare il suo accordo...