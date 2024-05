Gilardino: "Rosico per il gol subito. Rinnovo? Mi trovo molto bene qui"

Alberto Gilardino ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta del suo Genoa in casa della Roma, decisa dalla rete nel secondo tempo di Lukaku. Il tecnico dei grifoni ha dichiarato: “Rosichiamo perchè in 11 contro 10 prendere un gol del genere non si possono prendere. Però bravi i ragazzi per come l’hanno improntata la partita, per come l’abbiamo giocata e per l’atteggiamento che abbiamo avuto, contro una squadra forte che si giocava un obiettivo importante”. Poi sulla crescita della squadra: “C’è stata una crescita mentale e la volontà nelle ultime partite di giocare per proporre e andare oltre i nostri limiti. La squadra ha fatto grande prestazione, anche stasera”.