Gilardino, orgoglio Genoa: "Da grande contro l'Inter, contento per Vogliacco"

Orgoglio puro. Alberto Gilardino è il volto della soddisfazione dopo il pari in extremis (2-2) del suo Genoa contro l'Inter: "Sono contento per la squadra e per il gol di Vogliacco (autore del gol del momentaneo vantaggio prima della doppietta di Thuram). Nel corso della riunione pre-partita ho parlato con i ragazzi di anima, identità e DNA. Sono stati grandi tra tante difficoltà prima e dentro la gara. Non hanno mollato di un centimetro. La partita era questa che dovevamo fare. Nelle difficoltà ci siamo esaltati. Questa squadra è così. Ci sono state tante situazioni sia per l’Inter sia per noi. Giocavamo contro una squadra dall’alto tasso qualitativo. Abbiamo cercato di concedere il meno possibile e di essere precisi negli ultimi venti, trenta metri. I ragazzi hanno interpretato in maniera perfetta la fase difensiva e offensiva, sono stati bravi a gestire le situazioni di gioco".