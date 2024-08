Gilardino: "Miretti a parte, quando torna. Con tutti a disposizione..."

Gilardino e il mercato Genoa

Così Gilardino sulla campagna acquisti del Genoa: "Sono felice che il mercato si sia chiuso: quando ci sono calciatori che vanno e che arrivano non è mai semplice. Sono contento dei giocatori che abbiamo acquistato e di coloro che son rimasti dalla passata stagione. Da un lato c'è gioia per avere questo gruppo, dall'altro rammarico per non essere riusciti a completare la rosa, e mi riferisco alle posizioni di quinto, di esterno sinistro e di difensore centrale. Ne avevo parlato con la società, erano state fatte valutazioni verso questa direzioni ma così non è stato. Non mi sono mai lamentato dell'affidabilità dei giocatori, sia chiaro, ma di quantità dei calciatori in determinati ruoli. Ma non sarà alibi, ho sempre adattato elementi dove potevano servirmi e non sarà un problema. Attingere dal mercato svincolati? No, assolutamente no".