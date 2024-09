Diretta Genoa-Verona ore 18:30 dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Genoa e Verona attese al Ferraris nell'incontro valido per la 3ª giornata di Serie A. Gli uomini di Gilardino si presentano all'appuntamento con 4 punti in classifica, frutto del pareggio all'esordio contro l' Inter (2-2) e del successo in trasferta contro il Monza (1-0). Dall'altra parte del campo, i Grifoni troveranno il Verona di Zanetti , che dopo avere mandato al tappeto il Napoli alla 1ª giornata con il finale di 3-0, ha perso con lo stesso risultato contro la Juve di Motta - che alle 20.45 affronterà la Roma di De Rossi - . La prossima giornata, il Genoa ospiterà Dybala e compagni, mentre gli Scaligeri scenderanno sul campo dell'Olimpico contro la Lazio.

Dove vedere Genoa-Verona: streaming e diretta tv

L'incontro tra le formazioni di Gilardino e Zanetti è in programma domenica 1 settembre alle ore 18.30 presso il Luigi Ferraris di Genova. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle piattaforme Dazn e Now e in pay tv sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252).

Genoa-Verona: le probabili formazioni

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Messias, Martin; Vitinha, Pinamonti. Allenatore: Gilardino.

A disposizione: Leali, Sommariva, Marcandalli, Thorsby, Bohinen, Malinovskyi, Honest, Accornero, Ekhator, Ekuban.

Indisponibili: Bani, Matturro, Miretti, Norton-Cuffy, Ankeye.

Squalificati: nessuno.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Frese, Dawidowicz, Coppola, Tchatchoua; Belahyane, Duda; Lazovic, Kastanos, Livramento, Tengstedt. Allenatore: Zanetti.

A disposizione: Berardi, Perilli, Ceccherini, Magnani, Okou, Dani Silva, Suslov, Corradi, Ghilardi, Tavsan, Mitrovic, Harroui, Alidou, Sarr, Mosquera, Cisse.

Indisponibili: Cruz, Serdar.

Squalificati: nessuno.

Arbitro: Ayroldi (Molfetta). Assistenti: Gialllatini-Fontemurato. Quarto Ufficiale: Di Marco. Var: Serra. Ass.Var: Mazzoleni.