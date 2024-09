Miretti, non c'è pace per l'ex Juve: torna dall'infortunio e si ferma di nuovo

Non riesce a decollare, ma nemmeno a partire, la stagione di Fabio Miretti in maglia Genoa. Il giocatore, appena rientrato da un infortunio che non gli ha permesso di prendere parte alle prime partite di campionato, si è nuovamente fermato ai box. Secondo le prime indiscrezioni, il centrocampista che ha accusato un fastidio durante l'allenamento, sarebbe vittima di un problema muscolare. Sono in programma nelle prossime ore nuovi accertamenti medici per capire la gravità dell'acciacco e gli eventuali tempi di recupero.