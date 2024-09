Gilardino su De Winter: “Superlativo. Gli sto addosso perché…”

Genoa-Roma, le dichiarazioni di Gilardino

Queste le dichiarazioni di Gilardino ai microfoni di Dazn: "Sono felice per la reazione che la squadra ha avuto, avevo chiesto di essere resilienti. Nel primo tempo abbiamo faticato troppo, poi ho cambiato qualcosina e abbiamo messo la Roma in difficoltà. Per il secondo tempo disputato penso che il risultato sia giusto. Avevo bisogno di ampiezza e i due attaccanti in area di rigore. Sono felice per come è entrato Malinovskyi, tornato dalla nazionale con un problema al ginocchio. Per questo non l'ho rischiato, abbiamo bisogno di calciatori come lui. Se si può riproporre il modulo visto nel finale? Serve sempre equilibrio e bisogno capire in base all'avversario. Sono valutazioni che farò durante la settimana. De Winter? Sono felice per lui e gli sto addosso, per me ha potenzialità incredibili. Oggi ha fatto un secondo tempo superlativo. Ha fatto una partita importante. Derby di Coppa Italia con la Sampdoria? Non è banale dirlo, ma adesso dobbiamo pensare solo al Venezia. Poi avremo modo di pensare al derby, sappiamo che tipo di partita è".

De Winter, le dichiarazioni dopo Genoa-Roma

"Il primo gol non si scorda mai, soprattutto se arriva così. Sono molto contento, anche per il risultato e per la squadra. Pensavo fosse punizione, poi è arrivata una splendida palla di Vitinha e mi sono fatto trovare pronto. Per noi era importante questo punto dopo la sconfitta con il Verona. Siamo una squadra che fa tanti sacrifici, sono veramente contento" - ha detto De Winter dopo aver segnato il suo primo gol in Serie A.