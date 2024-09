Malinovskyi, infortunio shock durante Venezia-Genoa: cosa è successo

Mani sui capelli e stadio ammutolito: al 47' minuto di Venezia-Genoa, Malinoskyi è rimasto a terra in seguito a un bruttissimo infortunio. Una dinamica sfortunata per il centrocampista del Genoa che nel tentativo di respingere via un cross avversario è caduto con il peso del corpo sulla caviglia, rimasta incastrata e poi spezzata. Una scena molto forte, con immagini terribili che fanno pensare al peggio.