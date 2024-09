Malinovskyi, intervento riuscito dopo l'infortunio shock in Venezia-Genoa

Un sabato nefasto per il Genoa. Non tanto, o meglio non solo, per la pesante sconfitta arrivata in casa del Venezia per 2-0. Ma anche e soprattutto per il bruttissimo infortunio patito da Ruslan Malinovskyi durante il match del Penzo. Urla di dolore per il terribile infortunio alla caviglia, una scena davvero shock per chiunque abbia assistito all'accaduto, da casa o allo stadio. Intanto il calciatore, a nemmeno 24 ore dall'accaduto, è stato già operato.