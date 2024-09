Gilardino verso Genoa-Samp: "Nei derby la categoria non conta! Servirà..."

Sedicesimi di Coppa Italia per il Genoa , che ha subito una ghiotta occasione per reagire dopo il ko patito contro il Venezia in campionato. Sfida tutt'altro che banale per i grifoni, che saranno infatti protagonisti del derby contro la Sampdoria . A poche ore dal comunicato congiunto dei due club sulla volontà di acquisizione del Ferraris con l'intento di riqualificarlo e valorizzarlo, rossoblù e blucerchiati si ritroveranno dunque di fronte. Nonostante il Genoa sia in A e la Samp in B, Alberto Gilardino mette in guardia i suoi.

Genoa-Samp, Gilardino: "Derby, si azzera tutto"

Nonostante le diverse categorie, il tecnico del Genoa Gilardino non si fida e in conferenza stampa tiene alta l'asticella dell'attenzione: "E' un derby e si azzera tutto. Si azzera la categoria, si azzerano le qualità tecniche e fisiche. Conteranno consapevolezza e desiderio. Chi avrà più desiderio di vincere lo farà. C'è grande fermento per questa partita e attesa. Da parte nostra ci dovrà essere e ci deve essere grande lucidità, grandissima forza, determinazione e spirito di sacrificio. Son basi che devono contraddistinguerci sempre e dovrà essere così anche domani".

Il Genoa dovrà fare i conti con diverse defezioni: out Messias, Ekuban, Norton-Cuffy e Malinovskyi. Ma la volontà è quella di reagire al ko col Venezia: "Ieri ai ragazzi ho detto che hanno la fortuna di giocare e vivere uno dei derby più belli, una delle partite più belle che faranno in carriera. Ho anche detto che quanto accaduto al Penzo non è concepibile. Ci sono sconfitte e sconfitte. Chi gioca contro il Genoa deve faticare per fare gol, dobbiamo diventare fastidiosi da incontrare, molto fastidiosi. Ma credo che la lezione sia servita a tutti e a me in primis. Se pensiamo di essere presuntuosi o più bravi di loro sbagliamo. Sarebbe grave e non lo accetterei, ma so che la squadra recepisce bene questi messaggi. Sotto questo punto di vista sono tranquillo. C'è la volontà e la consapevolezza da parte mia e della squadra di dare qualcosa in più. Conterà essere bravi sulle seconde palle e quando avremo il possesso dovremo riuscire ad essere bravi attraverso determinate situazioni. Il gruppo dovrà fare la differenza".