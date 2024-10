Genoa, 777 in crisi: il momento difficile del club, cosa sta succedendo

Sconfitto 5-1 a Bergamo , falcidiato dagli infortuni e in una posizione di classifica difficile, per il Genoa il momento negativo non sembra finire e ora ha colpito anche la società madre americana. 777 Partners , holding proprietaria del club, è infatti alle prese con una crisi finanziaria e la gestione è stata presa in mano da B Riley, società esperta nel settore. Di fatto le proprietà di 777 Partners sono in mano ad A-Cap , gruppo attivo nel settore delle assicurazioni e riassicurazioni che è il principale finanziatore con 2 miliardi di dollari della holding di Miami il cui progetto di creare una rete di club simile a quella del City è naufragato.

Le parole di Andres Blazquez

A-Cap ha nel frattempo affidato alla banca d'affari Moelios e Co il compito di cedere i vari club e tra questi potrebbe rientrare il Genoa. I cui conti però sono in miglioramento proprio dall'arrivo di 777 Partners che il 7 dicembre scorso ha ricevuto dal tribunale di Genova l'omologazione dell'accordo con l'agenzia delle entrate per la riduzione del debito fiscale. In un incontro con i rappresentanti dei Genoa Club la scorsa settimana il Ceo del Genoa Andres Blazquez ha confermato che A-Cap ha finanziato la gestione corrente ed è pronta ad intervenire nel caso vi fosse bisogno per il mercato di gennaio spiegando che "A-Cap, società creditrice nei confronti di 777 Partners, ha tutto l'interesse a preservare o, se possibile, aumentare il valore del Genoa, questo anche nell'ottica di una cessione, totale o parziale, della società che dovrà avvenire nel breve-medio termine".

Genoa, tegola Vitinha

Altra tegola per Gilardino ed il suo Genoa: si è infatti fermato per una lesione al flessore, rimediata contro l'Atalanta ma emersa alla ripresa degli allenamenti, l'attaccante portoghese Vitinha. Salterà sicuramente la gara con il Bologna e verrà rivalutato per la sfida successiva. Il tecnico rossoblù è già alle prese con una vera e propria emergenza considerando che al momento gli indisponibili sono Malinovskyi, fino alla seconda metà della stagione, Badelj, Bani, Messias, Ekuban e Frendrup. Dei giocatori assenti a Bergamo sono solo tre gli elementi che stanno lavorando per un possibile rientro alla ripresa: Messias, Ekuban e Frendrup. Mentre sarà da valutare Bani, uscito a fine primo tempo, ma per il quale gli esami hanno escluso lesioni muscolari.