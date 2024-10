Orgoglio Gilardino: "Il mio Genoa non molla. Balotelli? Mi godo Pinamonti"

Così ha parlato Gilardino nel post gara a Dazn: "Non avevo dubbi che la squadra potesse avere una reazione di questo tipo. Dopo il secondo gol la gara poteva essere chiusa, ma non abbiamo mollato di un centimetro. Hanno segnato la seconda rete nel nostro miglior momento, ma c’è stata una reazione da squadra con valori, che non molla. Sarà un campionato di difficoltà, ma con questo spirito, punto dopo punto, riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo". E ancora: "Sull’1-2 mi son giocato il tutto per tutto con 3 punte di ruolo, abbiamo ricercato il pari in tutti i modi. Faccio i complimenti ai ragazzi, questo è lo spirito che ci deve accompagnare, questa mentalità. S ono contento che non abbiamo abbandonato la gara, restando dentro la partita. Errori ce ne sono stati, andremo a correggerli. Sono contento dei gol di Pinamonti, sono linfa vitale".

Bologna, rammarico Italiano

Al triplice fischio a Dazn ha parlato anche Italiano, deluso per non aver portato a casa i 3 punti: "Non parlo mai di episodi che determinano le partite in maniera netta, ma la palla che sfugge a Casale e la punizione non ci hanno permesso di vincere una partita approcciata bene. Abbiamo concesso pochissimo, più di dire ai ragazzi che è un momento che gira male e che forse potevamo gestirla meglio non posso dire. Sono contento di come sono scesi in campo, avevamo la necessità di vincere e lo abbiamo dimostrato con la prestazione. Abbiamo perso 2 punti. Se c’è da imparare qualcosa da oggi è questo, fin quando l’arbitro non fischia le gare non sono finite, basta un episodio per rimettere in partita l’avversario, un avversario che non abbandona la speranza di poterti far male. Si prende gol di testa dal limite dell’area, anche lì va sistemata qualcosa".

Cosa andrà sistemato in ottica futura? "Non possiamo abbassare la guardia, qualsiasi cosa accade subiamo in maniera negativa: serve aumentare l’attenzione, lavorare meglio in allenamento su qualche situazione. Dobbiamo avere il dominio come oggi, ma senza quelle sbavature che non ci hanno permesso di vincere". Infine sulla poca incidenza avuta da chi è subentrato a gara in corso: "Non è mai semplice entrare e riuscire ad incidere. È andata così, chi è entrato oggi voleva far meglio di come ha fatto, da questo punto di vista mi dispiace perché si potevano creare i presupposti per far male".