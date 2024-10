Balotelli e il Genoa di nuovo a un passo: Gilardino alla carica

Altro giro, altra corsa. La telenovela relativa al futuro di Mario Balotelli assomiglia sempre più a una fiction a puntate. Con continui e clamorosi colpi di scena dietro l’angolo. Tre settimane da montagne russe quelle relative alla trattativa tra il centravanti e il Genoa . L’attaccante ex Manchester City era, infatti, a un passo dal Grifone la settimana scorsa, anche se il Ceo Andres Blazquez (il meno convinto tra i dirigenti in merito alla definizione dell’operazione) aveva preferito prendersi qualche giorno in più di tempo, rinviando a dopo la gara col Bologna la decisione definitiva. La doppietta di Andrea Pinamonti sabato pomeriggio contro gli emiliani , sommata all’ ottimo impatto avuto sulla gara dal giovane Ekhator (classe 2006), aveva allontanato Mario dallo sbarco in rossoblù . Tanto che dalla Liguria nella serata di domenica filtrava come l’affare fosse stato ormai congelato.

Messias ancora ko: il Genoa torna su Balotelli

Neanche 72 ore dopo lo scenario è, nuovamente, ribaltato. A rimescolare le carte il riacutizzarsi dei problemi muscolari che da settimane affliggono Junior Messias. Con il ritorno in campo del brasiliano che dovrebbe slittare ulteriormente (con tutta probabilità a dopo la sosta di metà novembre). Uno scenario che ha indotto ieri mattina il tecnico Alberto Gilardino a ricaldeggiare l’acquisto di Balo, che nel frattempo continua ad allenarsi quotidianamente in quel di Castegnato agli ordini del preparatore Stefano Mazzoldi. Insomma, Mario vuole farsi trovare pronto e tirato a lucido per la sua nuova squadra che spera proprio possa essere quella genoana. Chi lo conosce bene racconta che poche volte in carriera Balo sia stato così in forma e mentalizzato. Tutto pronto per celebrare finalmente il matrimonio tra il Grifone e il goleador? Quasi. Manca ancora l’ultimo placet da parte di Blazquez, anche se il pressing del duo Zangrillo-Gilardino stavolta potrebbe andare a segno. Filtra ottimismo rispetto ai giorni scorsi. L’attacco dei liguri, infatti, è ridotto ai minimi termini, visto che Vitinha tornerà a disposizione soltanto a dicembre.

Balotelli a un passo dal Genoa: i dettagli dell'accordo

Il contratto per Balotelli è già pronto da una settimana e prevede un accordo fino al prossimo 30 giugno con stipendio da 250mila euro più bonus. Un ingaggio davvero low-cost rispetto agli standard consueti di Balo, che però ha subito detto sì alla proposta del Grifone. In questo momento dell’aspetto economico gli interessa poco, nella sua testa c’è solamente il desiderio di tornare a giocare in Serie A. Con l’obiettivo, come ribadito anche in alcune dirette su Twitch, di essere ancora un grande giocatore e soprattutto decisivo, cancellando in un colpo solo l’etichetta di talento a fine carriera e le critiche ricevute negli ultimi tempi dai tanti haters. Mario non vede l’ora di indossare la maglia rossoblù e aspetta il via libera per sbarcare a Pegli. Ci riuscirà, finalmente, dopo tre settimane di tira&molla? Alla prossima puntata…