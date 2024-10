Balotelli, Gilardino e l'urlo in conferenza al Genoa: "Ha fuoco e motivazione"

Tra campo e... mercato. Il Genoa domani all'Olimpico contro la Lazio andrà alla ricerca di una vittoria che manca addirittura dalla seconda giornata di campionato contro il Monza. Da lì in poi 4 sconfitte e 2 pareggi, in mezzo il ko ai calci di rigore arrivato in Coppa Italia nel derby contro la Sampdoria. Segnali incoraggianti sono però arrivati nell'ultima sfida col Bologna, terminata 2-2 rimontando il doppio svantaggio. Nonostante ciò, nella consueta conferenza della vigilia, il tecnico rossoblù Alberto Gilardino ha rimarcato quanto sarebbe prezioso l'innesto in rosa di Mario Balotelli.

Genoa, Gilardino e la sfida alla Lazio Così l'allenatore in sala stampa: "La Lazio ha a disposizione calciatori di grande qualità, ha un'identità precisa graze ad un tecnico, Baroni, che ha fatto la gavetta e che ha meritato di raggiungere questo livello nella sua carriera. Da parte mia però c'è positività avendo visto come hanno lavorato bene i ragazzi in allenamento". Poi il punto sugli infortunati: "Gollini, Messias, Vitinha, Bani e tutti sappiamo di Malinovskyi. A questi si aggiunge Ekuban, che dopo uno scontro in allenamento ha rimediato un altro problema muscolare: ci dispiace perché aveva ricominciato a lavorare col gruppo da qualche giorno".

"Miretti va aspettato. E su Balotelli..." Poi una battuta su Miretti: "Va aspettato e supportato. Ha delle ottime doti dal punto di vista tecnico, ma sappiamo tutti molto bene che arriva da un lungo periodo di inattività a causa di un problema al piede. Serve calma nei suoi riguardi, sia nei giudizi sia per ciò che può dare in campo". Non manca ovviamente la domanda sul possibile arrivo di Balotelli al Genoa, che Gilardino evidentemente caldeggia: "È un calciatore svincolato, che conosco. È un ragazzo che a mio avviso ha quel fuoco, quella motivazione che potrebbero consentirgli di fare ancora bene. Ma vista la gara di domani è riduttivo parlare di chi non c'è, che si parli di lui o di altri. Il club sa cosa penso a riguardo, da 2-3 settimane discutiamo di alcune situazione, siamo un po' in ritardo viste le oggettive problematiche presenti in alcuni reparti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA