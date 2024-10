Balotelli al Genoa: visite, firma e allenamento. Super Mario: “Darò tutto me stesso”

Mario Balotelli al Genoa è cosa fatta. Da tempo l'attaccante, svincolato, era finito nel mirino dei rossoblù. Il tecnico Alberto Gilardino non aveva fatto mister di volerlo per rinforzare la rosa, esponendosi in maniera aperta nella conferenza che ha preceduto l'incontro con la Lazio. 'Super Mario' arriva dunque per rafforzare il reparto offensivo dei grifoni, pronto a mettersi al lavoro fin da subito per cercare di entrare in condizione nel più breve tempo possibile.