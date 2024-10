Gilardino non ci sta: “Gol viziato da un fallo. Balotelli? Va tutelato”

"C’è amarezza. Dobbiamo mantenere la lucidità e fare una fotografia di questo momento difficile. È un momento di emergenza e devo fare rendere al 110 per cento questi ragazzi. Alcuni di loro adesso dovranno fare gli straordinari. Mi auguro però che possano farcela". Sono le parole di Alberto Gilardino , intervenuto al termine della sfida interna contro la Fiorentina, che ha visto la formazione di Raffaele Palladino conquistare i 3 punti grazie alla marcatura di Robin Gosens al 72' . Un risultato che trascina la Viola al terzo posto - sorpassando dunque la Juve di Motta - e che affonda invece i grifoni, rientrati dal Ferraris come fanalino di coda del campionato con 6 punti e 6 sconfitte, delle quali 4 rimediate nelle ultime 5 gare. Resta comunque la buona prova dei padroni di casa, efficaci in entrambe le fasi per tutta la durata dell'incontro. Il prossimo impegno stagionale vedrà il Genoa scendere in campo al Tardini contro il Parma di Pecchia .

Gilardino: "Gol viziato da un fallo"

"Non posso rimproverare nulla ai ragazzi per quello che hanno messo - ha dichiarato il tecnico in conferenza stampa - . Incontravamo una squadra che nelle ultime partite hanno fatto 17 gol e noi non abbiamo concesso. Gli episodi hanno deciso tutto. Manca un giallo a MartinezQuarta, il gol è viziato da un fallo e sono episodi che condizionano la partita. DeGea è stato il migliore in campo. Se uno va a vedere la fotografia della gara ci siamo difesi, perché la Fiorentina ha una qualità superiore, ma dal punto di vista dell'atteggiamento e della prestazione la squadra ha dato tutto quello che poteva dare. Continuiamo a lavorare. Non voglio vedere teste basse. Devo mettermi nelle condizioni di chi ho disposizione. Qualsiasi giocatore si allena e va forte. Non è una questione di cambi. Abbiamo incontrato squadre che avevano fatto girare bene la palla. Il gol di Gosens secondo me è stato viziato da un fallo. Ho visto le immagini tre volte. La partita di poteva terminare tramite gli episodi. Il secondo giallo su Quarta e il rigore su Vasquez avrebbero potuto influire". Gilardino ha poi risposto sul possibile esordio di Mario Balotelli con la maglia del Genoa.