Genoa, dai tanti infortuni al caos sul mercato: Gilardino non ha colpe

GENOVA - Un giorno di riposo per smaltire la rabbia per una sconfitta che sa di beffa, quella subita contro la Fiorentina. Un Genoa che nonostante le assenze, giovedì sera gli indisponibili erano 9+1 considerando anche Balotelli in tribuna, ha tenuto testa ad una formazione attualmente terza in classifica e che era reduce da cinque vittorie consecutive. Eppure al Ferraris ha faticato contro un Genoa ordinato, compatto e finalmente incisivo. A salvare la Viola un super De Gea, peraltro vicino al Genoa in estate dopo l’addio di Martinez ma la proprietà subentrata ai 777 aveva deciso diversamente in termini di investimento visto l’alto ingaggio, che in tre occasioni, due volte su Pinamonti e una su Vasquez clamorosa al 91’, ha evitato il gol. Poi gli episodi che hanno fatto infuriare Gilardino: un fallo di Martinez Quarta su Frendrup da sanzionare con il giallo e il giocatore della Fiorentina già ammonito avrebbe dovuto lasciare il campo, fino alla spinta subita da Masini al momento del cross di Beltran che ha portato al gol di Gosens. Questa volta è difficile portare sul banco degli imputati per la sconfitta Gilardino che, nonostante le prime voci di radio mercato con gli avvoltoi pronti a puntare il Grifone ferito, rimane saldo alla guida del Genoa. Anche perché il tecnico biellese è il meno colpevole di quanto sta accadendo tra infermeria e società. Gli infortuni che stanno falcidiando i rossoblù hanno infatti radici differenti. Da quelli di pura sfortuna, Malinovskyi a Venezia ma anche De Winter che in allenamento con la nazionale scivola sul pallone stirandosi, a quelli immaginabili come per Ekuban e Messias, che in estate però non sarebbero dovuti essere titolari inamovibili ma prime scelte nei cambi proprio perché le loro condizioni fisiche erano ben note.