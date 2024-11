Gilardino sul Genoa: "Io e la squadra soli tra gli schiaffi, ma che reazione! Balotelli..."

Alberto Gilardino è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria per 1-0 sul campo di Parma decisa dalla firma di Pinamonti. Il tecnico dei rossoblù ha dichiarato: "Siamo stati squadra. Questo racchiude tante sfumature positive. Ho avuto risposte in queste settimane dal gruppo, anche delle difficoltà e stasera abbiamo raccolto. Grande interpretazione della gara, anche dei giovanissimi in campo. Non è scontato, in una situazione di emergenza, ho cercato di isolare la squadra da queste situazioni e continuerò a farlo. Quest'anno siamo chiamati all'impresa per come è stato l'inizio e per come si sta evolvendo tutto ciò che succede al di fuori del campo. Bisogna dare atto ai ragazzi, sono solo con loro ma non mi interessa, andiamo a combattere fino alla fine, li difenderò alla morte".